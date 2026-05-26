Un collectif dénonce la “monopolisation” du secteur de la culture électronique à Bruxelles

Le collectif Piknik Elektronik prendra possession de la place Poelaert à Bruxelles le 13 juin avec un événement baptisé “Protest Elektronik” et visant à dénoncer la “monopolisation du secteur culturel électronique” bruxellois.

En 2025, le collectif s’était vu refuser l’autorisation d’organiser un événement en plein air sur la place Poelaert, où il avait pourtant organisé des rassemblements les années précédentes. Piknik Elektronik estime que la Ville de Bruxelles accorde trop de latitude aux grands acteurs culturels de la scène électronique qui “accaparent de plus en plus la visibilité et le pouvoir des décisions au sein du secteur“. Hangar, l’organisateur de concerts et d’événement en plein air, très actif dans la capitale, est notamment cité.

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, n’est pas épargné par les critiques, Piknik Elektronik reproche à la Ville de ne pas agir suffisamment pour endiguer le conflit d’intérêts présumé au sein du jury qui autorise les fêtes en plein air organisées par l’association Brussels By Night. “Cette année, la Ville de Bruxelles, sous l’impulsion de Philippe Close, est allée encore plus loin en intégrant certains de ces mêmes acteurs au sein du jury“, affirme le collectif.

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“Après que nous avons dénoncé ces conflits d’intérêts, on nous a demandé de soumettre à nouveau des autorisations déjà délivrées en 2025, tandis que des organisations structurellement liées à des membres du jury – notamment par le biais d’entités communes – ont été resélectionnées pour plusieurs lieux.”

Selon Piknik Elektronik, ces pratiques “étouffent” la scène électronique bruxelloise. “Alors nous revenons. Car la culture électronique n’appartient pas à une poignée de structures. Car l’espace public appartient à tous et toutes et une scène libre n’a pas besoin d’autorisation pour exister. (…) Pas de DJs autorisés ? Très bien. Nous nous réunirons quand même, nous jouerons de la musique et nous occuperons l’espace ensemble pendant quelques heures.”

Philippe Close a refusé de commenter les accusations portées contre lui. La fédération sectorielle Brussels By Night n’était pas joignable dans l’immédiat.