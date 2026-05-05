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Le Hangar Festival annonce un open air au Palais Royal le 15 août

Un nouveau rendez-vous électro s’ajoute à l’été bruxellois : le Hangar Festival annonce avec une date supplémentaire et un B2B historique.

Bonne nouvelle pour les amateurs de musique électro : après un week-end couronné de succès, le Hangar Festival annonce ce mardi une deuxième date en plein air au Palais Royal, le 15 août 2026 de 15h à minuit. L’événement devrait rassembler 13 000 personnes. Au programme : un B2B entre Boris Brejcha et Eric Prydz, une première mondiale pour les deux artistes à Bruxelles.

► Reportage | Le Hangar Festival : une véritable success story bruxelloise

Boris Brejcha, DJ et producteur allemand, est le créateur de son propre courant, la “high-tech minimal”, un style immédiatement reconnaissable, à la fois précis, hypnotique et très visuel. De son côté, Eric Prydz s’inscrit dans cette génération d’artistes suédois qui ont profondément marqué la scène électronique mondiale, avec une approche à la fois mélodique et minutieuse.

Pour rappel, Black Coffee, DJ et producteur sud-africain, figure incontournable d’une deep house élégante, organique et immersive, se produira le 16 août sur la Place des Palais.

La rédaction – Photos : Hangar

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