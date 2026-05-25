Sans alcool mais pas sans succès: les mocktails séduisent en terrasse

Avec la chaleur, les terrasses misent aussi sur les mocktails, devenus une option incontournable pour se rafraîchir sans alcool.

Avec 27 à 30 degrés au thermomètre, les terrasses ont fait le plein ce week-end. Soleil, parasols, coins d’ombre et verres bien frais : chacun avait sa méthode pour profiter de cette parenthèse estivale.

Côté restaurateurs, la chaleur donne le sourire, surtout quand les tables extérieures se remplissent. Pour séduire les clients, une carte de boissons variée devient indispensable, avec des verres alcoolisés, mais aussi de plus en plus d’options sans alcool.

■ Reportage de Valentine Rolus, Charlotte Pire et Quentin Carbonelle