Deuxième fusillade en 48h sur l’avenue de Roovere, ce samedi soir: “J’ai vu un homme blessé qui tenait son bras”

Un homme a été blessé par balle dans la nuit de samedi à dimanche, vers 22h10, avenue de Roovere, à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué la zone de police Bruxelles-Ouest dimanche matin.

Une fois alertées et arrivées sur place, non loin de la Gare de l’Ouest, les forces de l’ordre ont observé un véhicule stationné avec un impact de balle. La zone a ensuite été bouclée par un périmètre de sécurité et des recherches ont été lancées.

Un homme présentant une blessure par balle au bras a ensuite été retrouvé près de la station de métro Beekkant. La victime a été transportée à l’hôpital mais ses jours ne sont pas menacés.

Le parquet a été prévenu et a dépêché sur place le laboratoire judiciaire et un expert balistique. Une enquête a été ouverte sur les circonstances précises des faits.

Mona Nour, habitante de l’avenue de Roovere a été témoin, pour la deuxième fois en 48h, de tirs dans sa rue. Elle nous a contactée via notre bouton Alertez-nous : “J’avais la fenêtre de ma terrasse ouverte. J’ai d’abord entendu des cris qui ne m’ont pas inquiétée, avant la première détonation. En regardant par la fenêtre, j’ai vu un homme blessé qui tenait son bras en s’enfuyant, poursuivi par d’autres hommes“, témoigne-t-elle. “Directement, j’ai appelé la police. Ils m’ont demandé de fermer les fenêtres et de me mettre à l’abri. La police est rapidement arrivée dans la rue.”

Dans le quartier, c’est l’étonnement et l’inquiétude qui domine. D’après Mona Nour, ces deux incidents sont inédits dans cette avenue : “Ça fait 19 ans que j’habite ici. Il y a déjà eu des agressions, des bagarres, mais des coups de feu… c’est nouveau“.

Dans la nuit de jeudi à vendredi des coups de feu ont été tirés dans cette même rue contre un immeuble. Aucun blessé n’est à déplorer et aucun suspect n’a été interpellé. Les faits se sont produits vers 02h15. À leur arrivée, les policiers ont constaté plusieurs impacts de balle, notamment sur la porte d’entrée vitrée d’un immeuble, au numéro 14.

Un périmètre de sécurité a été mis en place afin de permettre les constatations. Le parquet de Bruxelles a été avisé et le laboratoire de la police judiciaire est descendu sur les lieux pour procéder aux analyses.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits, d’identifier le ou les auteurs des tirs et d’en établir le mobile.

Belga – Photo : Alertez-nous