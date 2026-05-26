Un travailleur du CHU Saint-Pierre va parcourir 135 km contre le sans-abrisme à Bruxelles

Julien Vande Weyer, assistant social aux urgences du CHU Saint-Pierre, va parcourir en courant et en marchant les 115 kilomètres séparant Liège de Bruxelles du 29 au 31 mai, avant d’enchainer sur les 20 km de Bruxelles, a annoncé mardi Infirmiers de rue.

Ce défi baptisé “Un pas, un toit !” vise à récolter 100.000 euros au profit de l’ASBL. La cagnotte lancée en février a déjà dépassé les 50.000 euros. Selon Infirmiers de rue, près de 10.000 personnes vivent sans chez-soi dans la capitale, et ce chiffre ne fait qu’augmenter.

Julien Vande Weyer explique que son engagement trouve sa source dans une épreuve personnelle : une grave agression au couteau qui lui a fait frôler la mort. Cet événement a renforcé sa volonté d’agir face à la précarité qu’il côtoie au quotidien et, en tant qu’ancien collaborateur d’Infirmiers de rue, il connait bien l’approche concrète de l’ASBL, qui travaille depuis des années à aider des personnes sans chez soi à retrouver un logement et une stabilité.

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Les personnes désireuses de soutenir Julien Vande Weyer dans son défi peuvent aller le soutenir sur les 10 derniers kilomètres du parcours.

Belga