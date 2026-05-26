20 km de Bruxelles : comment se préparer sous la chaleur ?

Alors que les températures continuent de grimper cette semaine avant les 20 km de Bruxelles , les coureurs doivent adapter leurs derniers entraînements pour éviter les coups de chaud et arriver en forme dimanche.

La dernière ligne droite avant les 20 km de Bruxelles s’annonce particulière cette année avec des températures qui pourraient frôler les 30°C. Alors, comment s’entraîner sans se mettre en danger à quelques jours de la course tant attendue ?

■ Reportage de Maël Arnoldussen et Morgane van Hoobrouck

Pour Frédérique Renotte, physiologiste de l’effort, la clé reste d’abord l’hydratation, mais sur la durée : “L’hydratation quotidienne est importante, pas juste avant la course sinon vous aurez des ballonnements. Il faut entretenir quotidiennement le capital hydrique avec une quantité d’eau allant de 1,5 litre à 2 litres, voire plus si on s’entraîne.”

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La spécialiste insiste aussi sur le risque de vouloir trop en faire en dernière minute, surtout pour les coureurs insuffisamment préparés : “Le sportif qui arrive très peu entraîné et veut performer, c’est ça le danger. Les premiers signaux c’est une bouche sèche, des vertiges, une mauvaise coordination dans le pas de course, avoir des frissons malgré qu’on court sous le cagnard.”

La rédaction – Photo : BX1