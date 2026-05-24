20 km de Bruxelles: 16 aveugles et 26 malvoyants se préparent à relever le défi

Dans une semaine jour pour jour, ce seront les 20km de Bruxelles. Parmi les dizaines de milliers de coureurs : 16 aveugles et 26 malvoyants. Ce sont des sportifs encore plus impressionnants et courageux que les autres qui se préparent activement à l’effort.

Pour relever le défi, ils peuvent compter sur leurs accompagnants qui sont là pour décrire le parcours et les obstacles tout au long de la course, mètre après mètre.

La Ligue Braille souhaite encourager les personnes malvoyantes à se dépasser et à prendre confiance. 585 coureurs de la Ligue Braille seront au rendez-vous le 31 mai prochain. Les fonds récoltés permettront de financer des stages et des activités pour les enfants aveugles et malvoyants.

► Voir aussi | “Même avec la malvoyance on peut très bien s’en sortir”: les thérapeutes au centre de la campagne de sensibilisation de la Ligue Braille



■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Olivia Bronsart