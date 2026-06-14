Bouchez voit le MR gagner à nouveau les élections en 2029

“En 2029, nous gagnerons les élections”, a assuré Georges-Louis Bouchez dimanche à l’occasion d’un événement marquant le 180e anniversaire du parti libéral belge. Face aux derniers sondages défavorables, le président du MR s’est montré confiant. Selon lui, “les gens sauront reconnaître ceux qui ont eu le courage de prendre leurs responsabilités.”

Le président réformateur est revenu sur les manifestations contre les réformes dans l’enseignement. Le ton du leader réformateur était à l’apaisement. “Je veux dire aux enseignants à quel point ils sont essentiels, à quel point ils ont tout notre respect et à quel point notre porte sera toujours ouverte.” La ministre de l’Enseignement Valérie Glatigny a été largement applaudie dans la salle du palais des académies à Bruxelles. Il a aussi appelé les membres du parti à continuer à expliquer les mesures prises.

“La philosophie libérale est la seule philosophie dans l’histoire de l’humanité qui a fonctionné”, a-t-il déclaré, rappelant qu’aucun peuple ne s’était soulevé avec violence contre un tel régime. À ses yeux, le libéralisme est à la fois une philosophie du respect, de la responsabilité et de la richesse partagée. Face à cela, il a pointé “trois dangers” : l’individualisme forcené, le radicalisme religieux et l’extrémisme politique, tant de gauche que de droite.

Le président des libéraux flamands Frédéric De Gucht est également intervenu. Il a appelé à l’unité de la famille politique bleue, alors que le MR siège dans la majorité fédérale et Anders dans l’opposition. “Les forces libérales ne peuvent plus se payer le luxe de la division interne”, a-t-il martelé, appelant à “former un front contre le populisme”. “On gagne ce combat ensemble ou on perd individuellement”, a-t-il conclu, largement applaudi dans la salle.

Créé en 1846 lors d’un congrès fondateur à l’hôtel de ville de Bruxelles, le parti libéral belge est considéré comme le plus ancien parti européen. Il a changé plusieurs fois de nom : PLP, PRL et enfin MR côté francophone, PVV, VLD, Open Vld puis Anders côté néerlandophone. Le parti flamand est devenu autonome du PLP en 1972.

Belga