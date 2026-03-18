“Même avec la malvoyance on peut très bien s’en sortir”: les thérapeutes au centre de la campagne de sensibilisation de la Ligue Braille

La Ligue Braille met le travail de ses thérapeutes, qui suivent les personnes malvoyantes au quotidien, au centre de sa campagne de sensibilisation au handicap visuel, organisée du 16 au 29 mars. Les thérapeutes “accompagnent chaque jour les personnes aveugles et malvoyantes sur le chemin de l’autonomie”, affirme la Ligue.

■ Reportage d’Alice Dulczewski

La campagne s’accompagne cette année d’un spot audiovisuel audiodécrit. Il met en scène un jeune quasiment aveugle qui fait face aux difficultés qu’engendre son handicap dans la vie de tous les jours. Dans ce spot, on découvre Muyco. Il est malvoyant depuis la naissance et a voulu participer à ce spot pour faire passer un message : “Même avec la malvoyance on peut très bien s’en sortir”. Muyco compte beaucoup sur les nouvelles technologies et son smartphone pour l’aider même si certaines choses de la vie quotidienne restent compliquées. “Faire les courses seul c’est difficile. Soit quelqu’un doit m’accompagner, soit je dois éviter les grandes surfaces et plutôt me rendre dans les petites superettes”.

Il a un message aux personnes qui commencent à souffrir de problèmes visuels : “Osez aller vers les choses qui sont proposées pour vous. Vous allez découvrir un nouvel univers qui ne sera que plus enrichissant”

En se basant sur les statistiques européennes, la Ligue Braille estime que 352.000 personnes sont malvoyantes et que 33.000 sont aveugles en Belgique. Ce chiffre devrait augmenter en raison du vieillissement de la population notamment.

L’organisation indique d’ailleurs accueillir un millier de nouveaux bénéficiaires chaque année, soit près d’une vingtaine par semaine. Elle met plusieurs services à disposition des personnes atteintes de cécité ou malvoyance : apprentissage de la canne blanche, de la lecture du braille, aménagement du domicile ou accompagnement dans les démarches administratives, entre autres.

“Le handicap visuel ne signifie pas la fin de la vie active : la Ligue Braille aide chacun à poursuivre ses activités ou à les adapter“, rappelle l’association.