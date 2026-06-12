Exploitation sexuelle de mineures : 13 perquisitions et plusieurs arrestations à Bruxelles

Une vaste opération de la police judiciaire fédérale de Bruxelles a été menée mercredi 10 juin dans le cadre d’une enquête sur l’exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. Treize perquisitions ont été réalisées et douze personnes ont été privées de liberté.

L’enquête avait été ouverte en mars 2026 après la disparition inquiétante d’une adolescente de 16 ans. Les enquêteurs soupçonnaient alors qu’elle avait été recrutée par un réseau impliqué dans la prostitution de mineures. La jeune fille a depuis été retrouvée et placée dans un environnement sécurisé.

Au fil des investigations, les policiers ont mis au jour ce qui est présenté comme une organisation structurée active dans la traite des êtres humains. Fait marquant : selon les éléments recueillis, trois mineurs seraient à la tête du réseau.

Deux hommes majeurs et une femme majeure sont également soupçonnés d’avoir joué un rôle central dans l’organisation des activités. Ils auraient notamment assuré la gestion des contacts avec les clients, la publication d’annonces, la réservation de chambres et la planification des rendez-vous.

Trois victimes déjà identifiées

À ce stade, trois victimes mineures ont pu être identifiées. Les enquêteurs estiment toutefois que d’autres jeunes filles pourraient avoir été exploitées par le réseau.

Les trois suspects mineurs ont été pris en charge par les autorités judiciaires compétentes. Deux d’entre eux ont été présentés au juge de la jeunesse en Flandre orientale et placés dans une institution communautaire à régime fermé. Le placement de l’un a été prolongé tandis que l’autre a été remis en liberté sous conditions. Le troisième mineur, poursuivi à Bruxelles, a également été placé dans une institution fermée.

Lors des perquisitions menées mercredi, douze personnes ont été interpellées. Quatre d’entre elles ont été présentées à un juge d’instruction bruxellois. Trois suspects – deux hommes et une femme – ont été placés sous mandat d’arrêt. Ils sont inculpés notamment de sollicitation et recrutement de mineurs à des fins de prostitution, d’exploitation de la prostitution de mineurs et d’organisation de la prostitution de mineurs en association.

Une quatrième personne, également une femme, a été libérée sous conditions. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres victimes ainsi que de nouveaux suspects.

Rédaction