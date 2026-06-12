Brussels Airport contraint de mieux assurer l’infiltration de l’eau dans le sol

L’aéroport a réalisé ces dernières années différents travaux de surface sur le site, notamment la construction de routes de service, des emplacements de stockage, etc.

Pour prévenir les risques d’inondations suite à ces travaux qui ont imperméabilisé les sols, le gouvernement flamand demande aux gestionnaires de l’aéroport d’assurer une infiltration minimale des eaux dans le sol pour un volume d’au moins 1,83 million de litres.Belga