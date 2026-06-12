Brussels Airport contraint de mieux assurer l’infiltration de l’eau dans le sol
L’aéroport Brussels Airport va devoir augmenter les capacités d’infiltration d’eau dans le sol afin de réduire les risques d’inondations, annonce vendredi le ministre flamand de l’Environnement, Jo Brouns (CD&V).
L’aéroport a réalisé ces dernières années différents travaux de surface sur le site, notamment la construction de routes de service, des emplacements de stockage, etc.
Pour prévenir les risques d’inondations suite à ces travaux qui ont imperméabilisé les sols, le gouvernement flamand demande aux gestionnaires de l’aéroport d’assurer une infiltration minimale des eaux dans le sol pour un volume d’au moins 1,83 million de litres.Belga