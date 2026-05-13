Le collectif Mars Attacks se mobilise devant le Parlement de la FWB

Une trentaine d’enseignants en grève et d’étudiants se sont rassemblés ce mercredi devant le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’appel du collectif Mars Attacks. Ils dénoncent plusieurs mesures liées aux réformes en discussion dans l’enseignement.

Une trentaine d’enseignants et d’étudiants ont mené une action ce mercredi devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, alors que des discussions sur l’avenir de l’enseignement sont en cours. À l’appel du collectif Mars Attacks, les manifestants ont voulu interpeller le monde politique sur un manque de concertation avec les acteurs de terrain.

La mobilisation s’est déroulée de manière pacifique. Des silhouettes ont été dessinées à la craie sur le sol pour symboliser, selon les organisateurs, la dégradation du secteur. Des enseignants ont également corrigé des copies sur place afin de mettre en avant le travail invisible réalisé en dehors des heures de cours.

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Le collectif conteste notamment la fin des repas et fournitures scolaires gratuits, l’augmentation du temps de travail sans revalorisation salariale, la hausse du minerval dans l’enseignement supérieur, ainsi que la fin des nominations. Des étudiants, venus notamment de Liège, ont également pris part à l’action pour dénoncer l’augmentation annoncée des frais d’inscription.

Mars Attacks affirme que plus de 110 écoles ont rejoint le mouvement. Le collectif appelle à une grève chaque mercredi jusqu’au 27 mai, date prévue pour le vote d’un deuxième volet de la réforme. Plusieurs établissements ont déjà annoncé leur fermeture la semaine prochaine.