“Les facteurs à bicyclette” en route vers Bruxelles pour défendre l’enseignement

“Les Facteurs à bicyclette“, qui défendent le monde de l’enseignement, sont partis lundi de Verviers pour remettre des lettres récoltées en cours de chemin au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Mardi, ils ont notamment fait étape à Namur.

L’opération a été créée par des membres du corps professoral de l’Athénée Léonie de Waha, à Liège. Au travers d’une plateforme en ligne, d’autres enseignants, élèves, parents et sympathisants ont été invités à les rejoindre pour quelques kilomètres et plus si affinité.

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Lundi, au départ de Verviers, la ville la plus à l’Est de la Belgique francophone, ils étaient une centaine à avoir répondu présents. Au total, ce sont 18 étapes qui ont été planifiées, soit un parcours de 168 km. Après être passé par les provinces de Liège, de Namur et du Brabant wallon, le cortège devrait atteindre le Parlement de la FWB mercredi à 15h30.

Lors de leur “périple épiscolaire”, les “facteurs” auront récolté quelque 3.000 lettres de revendications, notamment dans les écoles partenaires de l’opération. En les remettant aux parlementaires, ils entendent peser sur le vote du décret-programme en plénière, avec notamment les élus Engagés en ligne de mire.

Belga