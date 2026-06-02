Audience d’introduction le 25 juin pour le dossier Peterbos

Une audience d’introduction a été fixée au 25 juin devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, dans une affaire de trafic stupéfiants impliquant 45 prévenus. Ils sont poursuivis pour trafic de stupéfiant mené en organisation criminelle, depuis le quartier du Peterbos situé à Anderlecht.

Cette première audience, qui doit servir à fixer le calendrier du procès et faire le point sur la procédure, se tiendra au Justitia, à Haren. Vendredi, la chambre du conseil de Bruxelles avait renvoyé ces 45 suspects devant le tribunal correctionnel. Deux mineurs d’âge, qui font partie du groupe de suspects, ont été renvoyés devant le tribunal de la jeunesse pour y répondre de leurs actes.

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L’organisation criminelle poursuivie par le parquet de Bruxelles posséderait des ramifications à Marseille et au Panama. Selon le parquet, elle pourrait également être liée à huit incidents de tirs survenus à Bruxelles.

Belga