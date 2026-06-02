Foyer anderlechtois : la Commission de déontologie refuse de se prononcer en raison des enquêtes pénales

La commission bruxelloise de déontologie a décidé mardi de postposer l’examen du dossier dont elle a été saisie dans le prolongement du reportage de la VRT sur l’attribution de logements au Foyer anderlechtois en invoquant “les enquêtes pénales en cours”, a-t-elle indiqué à l’issue de sa réunion.

Cette commission avait été saisie à la suite d’une demande formulée dans ce sens par le chef du groupe DéFI au Parlement bruxellois, Jonathan de Patoul. DéFI avait annoncé vendredi la saisie de la commission de déontologie mise en place par le Parlement bruxellois car il se demande si les élections communales de 2024 n’ont pas été faussées, à la lumière des informations révélées à propos du Foyer anderlechtois.

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Selon un reportage récent de l’émission “Pano” (VRT), des messages et échanges vocaux tendraient à accréditer la thèse selon laquelle le président Lotfi Mostefa (PS) aurait exercé une influence sur certaines attributions de logements sociaux.

Le chef du groupe DéFI au Parlement bruxellois se demande notamment si M. Mostefa qui a réalisé le premier score électoral toutes listes confondues à Anderlecht en 2024, aurait obtenu le même résultat s’il n’avait pas été à la tête du Foyer anderlechtois.

Par ailleurs, le MR et les Engagés n’ont pas obtenu de soutien majoritaire, mardi, au collège anderlechtois emmené par les socialistes, pour mandater l’administration afin de préparer une audition de Lofti Mostefa, en tant qu’échevin du Logement.

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Le MR et les Engagés avaient plaidé la semaine dernière pour un pas de côté, fut-il temporaire de l’intéressé. Mais d’après le bourgmestre Fabrice Cumps (PS), la jurisprudence rend cette option en tout état de cause impossible sans avoir auditionné l’intéressé.

Selon M. Cumps, la demande de préparation du dossier par l’administration communale a été rejetée au collège par cinq voix contre quatre.

Belga