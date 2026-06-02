Grève chez Skeyes : Un accord a été trouvé, les actions prendront fin à 21H

Direction et syndicats du contrôleur aérien Skeyes sont parvenus à un accord mardi après-midi. Les actions en cours prendront fin à 21H, a indiqué une porte-parole.

“Les partenaires sociaux se réuniront à nouveau afin de poursuivre les négociations sur les modalités du dossier Tours Digitales Wallonie et de continuer le dialogue social“, indique Skeyes, qui assure mettre tout en oeuvre “pour normaliser le service dans les meilleurs délais”.

Une grève spontanée a d’abord paralysé le contrôle aérien au cours de la nuit de lundi à mardi. Après une brève reprise, un nouvel arrêt de travail a été entamé vers 14H. Cent quarante vols de et vers Brussels Airport ont été annulés, d’autres, prévus après 19H, vont être repoussés à la reprise. A Charleroi, 38 vols au départ auront été concernés dans la journée. Ce sont des discussions au sujet du futur centre de contrôle numérique de Namur qui sont à l’origine de l’arrêt de travail.

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Ce projet de tour numérique, qui doit centraliser les activités des tours de contrôle des aéroports de Charleroi et Liège, devait être discuté dans une commission paritaire prévue le 12 juin chez Skeyes. L’interruption de travail a eu lieu à la suite d’une réunion de préparation entre direction et syndicats.

La direction et les syndicats ont en effet négocié lundi les mesures de transition visant à soutenir le personnel lors du déménagement vers le nouveau lieu de travail. Pour rétablir le dialogue social, le point a été retiré de l’ordre du jour du 12 juin, avait indiqué en matinée un porte-parole de Skeyes.

Belga