Foyer anderlechtois : qu’attendre de cette commission express ?

La commission des Affaires générales du Parlement bruxellois s’est prononcée lundi en faveur de la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire au sujet du dossier de l’attribution de logements sociaux au Foyer anderlechtois.

La commission d’enquête devra rendre ses conclusions avant le 21 juillet. Un délai de sept semaines jugé très court par certains. Alors, que peut-on en attendre en si peu de temps ?

■Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Corrine De Beul et Béatrice Broutout

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