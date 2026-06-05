Colère des enseignants : une centaine d’interpellations et une dizaine d’arrestations judiciaires à Bruxelles
La police a procédé à une centaine d’interpellations vendredi à Bruxelles alors que de nouveaux troubles, qui ont débuté jeudi en marge de la manifestation contre les mesures d’austérité dans l’enseignement, ont à nouveau secoué la capitale, a indiqué vendredi soir la police. Une dizaine de personnes ont également fait l’objet d’une arrestation judiciaire.
Quinze individus avaient déjà été arrêtés jeudi : 14 judiciairement et un administrativement.
“Aujourd’hui, à la suite de nombreux appels lancés sur les réseaux sociaux pour se rassembler et semer le trouble, plusieurs groupes de jeunes se sont rendus dans les rues de Bruxelles, principalement aux abords de la gare centrale”, a indiqué l’inspecteur principal de la zone Bruxelles-capitale/Ixelles, Christopher de Mesmaeker. “Des individus ont incendié un véhicule, plusieurs poubelles et des conteneurs. Des dégâts ont également été causés à des véhicules en stationnement, à du mobilier urbain et à du matériel de chantier.”
Dans le courant de l’après-midi, un groupe d’enseignants s’est retrouvé devant les bâtiments de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une centaine de personnes y ont participé, mais ce rassemblement s’est déroulé dans le calme et sans incident particulier, selon la police.
Belga