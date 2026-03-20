Des enseignants lancent le collectif “Mars Attacks” pour dénoncer les réformes en FWB

Parti de la base et indépendant des organisations syndicales, ce collectif baptisé “Mars Attacks” n’entend nullement s’inscrire dans une quelconque logique de négociation ou de concertation. “Depuis des années, nous adaptons nos méthodes et nos contenus pour intégrer des circulaires et décrets qui ne font pas sens. Il est temps d’arrêter de passer nos étés et nos soirées à bricoler avec des décisions insensées. Les choses sont claires: tout doit être retiré!”, martèle le collectif.

Les protestataires dénoncent en vrac le recours accru à des profs peu ou mal formés, le flou sur l’organisation tronc commun en secondaire à la rentrée prochaine, ou encore l’augmentation de 10% de la charge de travail des enseignants du secondaire supérieur.“Le gouvernement s’acharne à compliquer la vie des enseignants à attaquer leur statut et leur emploi”, ont-ils fustigé lors d’une conférence de presse organisée au centre scolaire Ma Campagne, à Bruxelles. Les enseignants initiateurs de “Mars Attacks” sont issus d’une dizaine d’écoles bruxelloises, d’une école de Wavre et d’une autre à Liège. Ils espèrent rapidement étendre leur mouvement à d’autres écoles dans les semaines à venir.

Le collectif programme déjà une série d’actions de protestation concrètes. Ils entendent notamment boycotter 10% de leur charge horaire et ne plus prendre part aux journées pédagogiques inter-réseaux ni au travail collaboratif.

Ils ont également décidé de ne pas communiquer à l’administration de la FWB les résultats des épreuves certificatives externes (CE1D et CESS) qui seront organisées en juin prochain. Enfin, ils observeront un arrêt de travail quotidien de 49 minutes. “Ne rien faire, c’est accepter une école encore plus inégalitaire”, estiment les protestataires.

Pour de relever le niveau de l’enseignement francophone, “Mars Attacks” préconise la mobilisation de moyens supplémentaires pour l’accompagnement des élèves en difficulté, la réduction du nombre d’élèves par classe, la rénovation des bâtiments scolaires, la mise en place d’une “vraie gratuité scolaire” ainsi que la révision du temps de travail des enseignants.