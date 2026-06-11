Les trottinettes en libre-service interdites en Région bruxelloise à partir de janvier 2027

Le gouvernement bruxellois a décidé d’interdire les trottinettes en libre-service sur son territoire à compter du 1er janvier 2027, annoncent ce jeudi la ministre de la Mobilité Elke van Den Brandt (Groen) et le ministre-président Boris Dilliès (MR).

La mesure entrera en vigueur au début de l’année 2027, à l’expiration des licences accordées aux opérateurs actuels de trottinettes en libre-service, à savoir Bolt et Dott. Cette décision n’affectera pas l’offre de vélos en libre-service, qui sera maintenue à Bruxelles.

“Cette décision fait suite à la hausse du nombre d’accidents, aux nuisances croissantes pour les autres usagers de la route et à l’utilisation des trottinettes en libre-service à des fins criminelles“, explique le cabinet de la ministre de la Mobilité. Selon les chiffres du cabinet, 666 blessés impliquant des trottinettes électriques ont eu lieu en 2025, soit une hausse de 26 % par rapport à l’année précédente.

Le Procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, avait déjà attiré l’attention sur l’augmentation du nombre d’accidents de la circulation dans une circulaire adressée au président de la Conférence des bourgmestres. Dans la même lettre, il rappelait également que les trottinettes en libre-service sont également de plus en plus utilisées à Bruxelles par le crime organisé et les trafiquants de drogue : elles ont été impliquées à 25 reprises dans des fusillades survenues dans la capitale l’année dernière.

L’opérateur de trottinettes et de vélos partagés Dott avait alors mis en garde contre une mesure contre-productive en cas d’interdiction de ces moyens de transport partagés. “Les trottinettes et vélos partagés offrent un niveau de traçabilité qu’aucun mode privé ne permet. (…) En interdisant ces véhicules, le report se ferait vers des moyens privés impossibles à tracer. La mesure produirait donc l’effet inverse de l’objectif poursuivi.”

Renforcement de l’usage du vélo

Parallèlement à cette décision, le gouvernement annonce approuver “une vision stratégique ambitieuse” dans laquelle le vélo électrique en libre-service devient une pierre angulaire de l’offre de transport. La concession actuelle du service Villo!, exploitée par JC Decaux, arrive à échéance en septembre 2026. Afin de garantir la continuité du service et de permettre aux Bruxellois de continuer à disposer d’une offre de vélos en libre-service durant la transition vers un nouveau modèle, l’opérateur actuel prolongera son exploitation jusqu’en septembre 2028 au plus tard À cette échéance, un nouveau système de vélos en libre-service à stations fixes devra être mis en place.

En mettant fin aux trottinettes en libre-service, Bruxelles s’inscrit dans une tendance déjà observée dans plusieurs grandes villes : à Paris, Madrid et Prague, les trottinettes en libre-service ont déjà disparu du paysage urbain.

BX1 – Photo : Belga