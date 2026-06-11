Affaire Ouassim et Sabrina : la défense plaide l’acquittement du policier

Au tribunal correctionnel du Brabant wallon, les débats se sont poursuivis dans le dossier de la mort de Ouassim et Sabrina lors d’une poursuite policière à Bruxelles en 2017.

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a entendu les plaidoiries de la défense, jeudi, dans le dossier de la mort de Ouassim et Sabrina, victimes d’un accident mortel le 9 mai 2017 alors que la moto sur laquelle ils se trouvaient était poursuivie par la police de Bruxelles. Il y a deux semaines, le ministère public avait requis l’acquittement du policier qui doit s’expliquer sur une prévention d’homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution. La défense a elle aussi plaidé l’acquittement.

Le tribunal a également entendu jeudi l’avocat de la compagnie d’assurances assurant le véhicule de police contre lequel la moto s’est écrasée. Pour lui, le policier qui a placé sa voiture, gyrophare actionné, sur la bande de droite à la sortie d’un tunnel de l’avenue Louise n’a commis aucune faute. La collision, a plaidé le conseil, est entièrement due à la conduite extrêmement dangereuse de Ouassim, qui roulait à 140 km/h au volant de la moto, cumulant plusieurs infractions routières.

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La défense du policier, elle, a plaidé que la voiture de police était visible à 200 mètres selon l’expertise réalisée. La moto qui dépassait les véhicules sur la bande de gauche dans le tunnel avait le temps de s’arrêter, ou pouvait rester sur la bande de gauche laissée libre. Le motard n’a pas freiné, peut-être pour surprendre ses poursuivants en tentant de prendre la bande de sortie, mais il a percuté la voiture de police. Sans qu’on puisse, selon la défense, reprocher aucune faute au policier qui s’était placé de manière à être vu et dont la voiture ne faisait pas barrage à la circulation puisqu’une bande restait libre.

Les parties civiles, elles, maintiennent que le policier n’a pas eu une attitude adéquate. Le jugement sera rendu le 26 août.

Belga