Les pompiers de Bruxelles demandent un “refinancement structurel” au gouvernement

Le front commun syndical et la direction des pompiers de Bruxelles appellent jeudi le gouvernement bruxellois à procéder “sans délai à un refinancement structurel des pompiers de Bruxelles” afin de leur permettre d’assurer “pleinement leurs missions essentielles“.

Les hommes du feu dénoncent des choix budgétaires et des restrictions imposées qui mettent gravement “en péril la sécurité des Bruxellois ainsi que celle du personnel des pompiers“. Les mesures d’économie se traduisent par une diminution structurelle des effectifs opérationnels et administratifs, précisent-ils. Le gel prolongé des recrutements ne permet pas de compenser les départs, entraînant une pénurie croissante de personnel.

En conséquence, les appels d’urgence sont traités plus lentement dû au manque de personnel dans le centre d’appels, des véhicules de secours doivent être mis hors service faute d’effectifs suffisants et les moyens nécessaires à l’organisation des formations obligatoires et indispensables font défaut, énumèrent les pompiers.

Ceux-ci estiment donc qu’il n’est plus possible de garantir un service adéquat et fiable “dans ces conditions“. “La sécurité publique et le bien-être du personnel ne peuvent pas servir de variables d’ajustement budgétaire“, soulignent-ils.

Belga