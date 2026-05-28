Altercation lors d’une réunion chez les pompiers de Bruxelles : “La direction n’a même pas daigné regarder le personnel”

Une réunion entre la direction des pompiers de Bruxelles et les syndicats a été interrompue ce jeudi matin après de vifs échanges.

Le Comité de prévention et de protection au travail (CPBW) des pompiers de Bruxelles a été suspendu jeudi matin après un quart d’heure en raison d’une dispute verbale entre la direction des pompiers et le personnel. De nombreux membres du personnel s’étaient rassemblés dans le couloir. Selon Steven Gilissen, syndicaliste de l’ACV, “la direction n’a même pas daigné regarder le personnel”. Le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, évoque quant à lui des “insultes personnelles” proférées par le personnel à l’encontre de la direction.

Selon M. Gilissen, la réunion au cours de laquelle la direction et les partenaires sociaux devaient discuter jeudi de la proposition de réorganisation au sein du corps des pompiers a mal commencé. “Le personnel s’était rassemblé devant la salle de réunion et dans le couloir. Au lieu de les saluer, le directeur adjoint s’est frayé un chemin à travers le personnel de manière ostentatoire et arrogante”, explique-t-il.

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Selon le porte-parole des pompiers, M. Derieuw, la réunion avait pour but de présenter différents scénarios et pistes de réorganisation du corps. “Mais le débat doit se dérouler entre les partenaires sociaux et non sur le palier ou dans le couloir”, dit-il. “De plus, le président n’a suspendu la réunion qu’après une attaque verbale personnelle.”

Selon Gilissen, les syndicats de pompiers ont été “mis à la porte” après avoir “demandé des précisions sur la validité des notes relatives à la réorganisation émanant du gouvernement actuel et des gouvernements précédents (gouvernements Dilliès et Persoons, ndlr)”.

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Par ailleurs, une autre réunion prévue aujourd’hui a été annulée, ajoute-t-il. “Le mécontentement du personnel est énorme. La charge de travail est incroyablement élevée ici, avec une augmentation significative du nombre d’interventions et un personnel de plus en plus réduit. Nos propositions ne sont tout simplement pas examinées et sont ignorées.”

Walter Derieuw souligne qu’”aucune décision n’a encore été prise”. “Nous n’avons pas eu la possibilité d’exposer nos propositions. Il faut être deux pour pouvoir discuter.” Selon Derieuw, la discussion sur la réorganisation prend actuellement “une tournure très personnelle”, ce qui est “inacceptable”.

Belga – Photo : Belga Image