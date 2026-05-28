Six projets sélectionnés pour des soins hospitaliers plus durables : le Bruxelles-Hôpital Erasme en course

Six initiatives ont été sélectionnées dans le cadre de l’appel à projets “Reducing Single-Use in Hospitals”, lancé par le SPF Santé publique, indique jeudi un communiqué du ministère concerné. Cet appel vise à réduire l’utilisation de produits à usage unique dans le secteur des soins de santé, en particulier dans les hôpitaux.

Les projets retenus testent des solutions concrètes pour limiter le recours aux produits à usage unique en s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire. Ils bénéficieront d’un soutien financier pour un montant total de 633.000 euros jusqu’en 2028.

Les projets sélectionnés visent, soit à réduire directement les produits à usage unique pour minimum un type de produit ou de lieu identifié, soit à renforcer les processus transversaux tels que l’achat, la logistique, la collaboration et le partage de données entre acteurs, afin de réduire les produits à usage unique.

En Belgique francophone sera soutenu le projet Switch du groupe hospitalier CHC, lequel “met au point une méthode standardisée, basée sur l’analyse du cycle de vie pour faciliter la transition du matériel à usage unique vers des alternatives réutilisables, avec des résultats validés scientifiquement”.

A l’hôpital universitaire de Bruxelles-Hôpital Erasme (H.U.B.), on mène une évaluation sur le rôle du pharmacien hospitalier dans la réduction des dispositifs médicaux à usage unique dans les services interventionnels et chirurgicaux.

Saint-Luc Bouge déplie pour sa part un projet sur la sensibilisation du mésusage des gants jetables non stériles.

La Belgique s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, y compris dans le secteur des soins de santé. La réduction des produits à usage unique, notamment les produits en plastique, s’inscrit pleinement dans cette ambition, rappelle le SPF. Le défi étant de concilier durabilité et sécurité, tant pour les patients que pour les professionnels de santé.

Belga