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Il va encore faire chaud ce jeudi : jusqu’à 31 degrés attendus

Le soleil dominera largement ce jeudi sur l’ensemble du pays, avec des températures estivales pouvant grimper jusqu’à 31 degrés.

Le temps sera généralement ensoleillé avec quelques nuages élevés et localement aussi quelques nuages cumuliformes, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée jeudi. Le risque d’une averse locale restera toutefois très faible. Les maxima seront de l’ordre de 24 degrés en Hautes Fagnes, proches de 28 degrés dans le centre et jusqu’à 30 ou 31 degrés dans l’extrême ouest. Le vent sera faible d’est à sud-est et en Ardenne, plutôt de nord-est. A la mer et sur l’ouest, il sera parfois modéré.

En soirée et la nuit prochaine, de larges éclaircies sont prévues et, depuis l’ouest, des nuages de haute ou parfois de moyenne altitude. Les minima, élevés, oscilleront entre 12 et 16 degrés en Ardenne, ailleurs entre 16 et très localement 20 ou 21 degrés.

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Quel temps pour ce vendredi ?

Vendredi, la nébulosité sera variable. En cours de journée, davantage de nuages se développeront et en fin d’après-midi, le risque d’averses (orageuses) augmentera. Il fera très chaud avec des maxima entre 16 et 17 degrés à la mer ainsi qu’en Hautes Fagnes et jusqu’à 30 à 32 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Localement, les maxima pourront atteindre les 33 degrés. Le vent sera faible et plus tard modéré de sud, s’orientant au sud-ouest. A la côte, il s’orientera progressivement à l’ouest à nord-ouest.

En soirée de vendredi et la nuit suivante, le ciel sera variable à très nuageux. Localement quelques averses orageuses seront possibles. Les minima oscilleront entre 14 et 19 degrés.

Belga – Photo : Belga Image 
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