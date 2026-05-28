Des perquisitions menées au Foyer anderlechtois, au domicile de Lotfi Mostefa et à la commune d’Anderlecht

Une perquisition se tient ce jeudi matin dans les locaux de la société de logements sociaux anderlechtoise, annonce Le Soir. Une perquisition a également lieu à la commune et au domicile du président du Foyer anderlechtois.

Le Foyer anderlechtois et son président Lotfi Mostefa sont dans la tourmente depuis plusieurs jours, suite à un reportage diffusé sur la VRT faisant état de soupçons de clientélisme au sein de la plus grande société de logements sociaux de Bruxelles. Suite à ces révélations, le parquet de Bruxelles a décidé d’ouvrir une nouvelle enquête, la quatrième, puisque le parquet en menait déjà trois à propos du Foyer, dont une se trouve à l’instruction. Selon le journal Le Soir, une perquisition conduite par la juge d’instruction Aurélie Dejaiffe avec les enquêteurs de l’Office central pour la répression de la corruption a lieu ce jeudi matin.

L’information a été confirmée par le parquet de Bruxelles, qui “ne fera aucun autre commentaire dans l’intérêt de l’enquête“. Le Foyer anderlechtois, qui a également confirmé ces perquisitions, a réagi par voie de communiqué, déclarant “prendre acte des devoirs d’enquête décidés par la justice” et “coopérer pleinement avec les autorités judiciaires“. “L’ensemble des éléments demandés a été mis à disposition des enquêteurs“, ajoute-t-il.

Parallèlement à l’enquête judiciaire, le sujet sera également sur la table de la commission logement du Parlement bruxellois ce jeudi. Les députés doivent se prononcer sur l’audition ou non de Lotfi Mostefa au sein de cette commission, comme l’a proposé ce dernier. Mais plusieurs partis réclament plutôt la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire. Le parti de la majorité Anders a même menacé de débrancher la prise du gouvernement bruxellois si une commission d’enquête n’était pas votée.

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