Foyer anderlechtois : Le président Lotfi Mostefa demande à être auditionné par les parlementaires bruxellois
Lotfi Mostefa, président de la société immobilière de service public Foyer anderlechtois, a demandé à être auditionné devant le Parlement bruxellois, a indiqué l’élu socialiste dans un communiqué transmis vendredi soir à l’agence Belga. L’homme est mis en cause pour sa gestion des attributions de logements sociaux.
Selon un reportage de l’émission Pano, diffusé mercredi par la VRT, celui qui est également échevin du Logement dans cette commune de la capitale aurait usé de son influence personnelle dans l’octroi des logements. Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire à la suite de cette diffusion et la plupart des partis réclament à tout le moins la “transparence”, voire un pas de côté de M. Mostefa.
À lire sur le même sujet : Foyer Anderlechtois: “Je suis surpris qu’on reproche à Lotfi Mostefa d’être trop impliqué”
“Les questions soulevées sont importantes”, a reconnu le président de la société anderlechtoise de logements sociaux. Afin qu’elles puissent être abordées “dans un cadre institutionnel, sérieux et contradictoire” et par “souci de transparence”, le mandataire souhaite être auditionné “dès la semaine prochaine” par la commission du Logement du Parlement bruxellois.
Lotfi Mostefa entend ainsi fournir des “éclaircissements utiles sur le fonctionnement du Foyer anderlechtois et sur les procédures d’attribution des logements sociaux”. “Le logement social est une mission essentielle. Les locataires, les candidats-locataires et les citoyens ont droit à des réponses claires. Je suis prêt à les apporter devant le Parlement”, a-t-il conclu.
À lire sur le même sujet : Foyer anderlechtois : Karine Lalieux “ne nie pas les difficultés de gestion du Foyer”
En réaction à la diffusion du reportage Pano, la plupart des partis (à l’exception du PS) ont réclamé la création d’une commission d’enquête au Parlement bruxellois. Les différentes demandes seront examinées par l’hémicycle le 1er juin.
Le Foyer Anderlechtois gère quelque 3.800 logements et occupe 142 travailleurs dans la commune éponyme. Près de 129.000 personnes résident à Anderlecht, soit environ un dixième de la population de la capitale.Belga