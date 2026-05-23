Foyer anderlechtois : Le président Lotfi Mostefa demande à être auditionné par les parlementaires bruxellois

Selon un reportage de l’émission Pano, diffusé mercredi par la VRT, celui qui est également échevin du Logement dans cette commune de la capitale aurait usé de son influence personnelle dans l’octroi des logements. Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire à la suite de cette diffusion et la plupart des partis réclament à tout le moins la “transparence”, voire un pas de côté de M. Mostefa.

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“Les questions soulevées sont importantes”, a reconnu le président de la société anderlechtoise de logements sociaux. Afin qu’elles puissent être abordées “dans un cadre institutionnel, sérieux et contradictoire” et par “souci de transparence”, le mandataire souhaite être auditionné “dès la semaine prochaine” par la commission du Logement du Parlement bruxellois.