Foyer Anderlechtois: “Je suis surpris qu’on reproche à Lotfi Mostefa d’être trop impliqué”

Lotfi Mostefa a gardé le silence mais le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS) a pris la parole jeudi soir en conseil communal, en réponse à plusieurs questions des élus communaux après la diffusion de l’émission “Pano” de la VRT sur le Foyer Anderlechtois. Il a rappelé la présomption d’innocence et s’est étonné qu’on reproche à Lofti Mostefa “une trop grande implication”, insistant sur le contexte des messages diffusés dans le reportage sur le Foyer Anderlechtois.

D’après le reportage de l’émission “Pano”, le président de la société de logements sociaux et l’échevin du Logement à Anderlecht, Lotfi Mostefa, exercerait une influence personnelle sur l’attribution des logements sociaux. Les journalistes ont eu accès à des centaines de messages, parfois vocaux, qui prouvent que Lotfi Mostefa influence l’attribution des logements sociaux. L’ancien président de la Société du logement de la région de Bruxelles-capitale (SLRB), Safouane Akremi, qui devait contrôler l’attribution des logements, aurait également été impliqué dans l’attribution des logements à Anderlecht.

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“Je comprends bien sûr, l’émotion qui est qui est née suite à la diffusion de l’émission“, a commencé le bourgmestre d’Anderlecht devant le conseil communal. “Je comprends l’émotion de tous les citoyens, et en particulier des 60.000 ménages qui sont sur la liste d’attente pour obtenir un logement social, et qui peuvent légitimement penser à la vue de ces images qu’ils ont été traités de manière inéquitable dans l’attribution de leur logement“. Pour lever une part de cette indignation, Fabrice Cumps a ensuite insisté sur le “mécanisme transparent d’attribution des logements sociaux qui est en vigueur dans notre région“. A Anderlecht, 270 logements sociaux ont été attribués en 2025. Sur ce nombre, 250 l’ont été selon la procédure classique, basée sur un nombre de points accordés en fonction notamment de l’ancienneté de la demande. L’ordonnance de la Région bruxelloise qui règle la matière prévoit par ailleurs des dérogations pour les urgences sociales, a rappelé vendredi le bourgmestre socialiste.

“Il ne s’agit pas de dossiers d’attribution, mais de mutation”

Fabrice Cumps a ensuite réaffirmé sa confiance à Lotfi Mostefa.”J’ai eu l’occasion de le dire ici le mois dernier, dans cette même salle, que j’étais surpris d’entendre qu’un mandataire s’implique trop dans l’exercice de son mandat. Parce que c’est effectivement le reproche qui a été fait dans l’audit qui a été mené par la SLRB“. Tant dans cet audit que dans l’émission, on reproche à M. Mostefa d’être trop impliqué dans sa fonction, dit-il. “Dans l’émission, on voit M. Mostefa s’impliquer dans la gestion de dossiers individuels. Il ne s’agit pas de dossiers d’attribution de logements sociaux, mais de mutation d’un logement du foyer anderlechtois vers un autre. Parce que dans cette période de grands travaux que connaît le Foyer, il importe que le transfert d’un logement à un autre se fasse le plus vite possible. C’est pour éviter le vide locatif et faciliter les transferts de par sa connaissance fine du terrain et des profils de locataires qu’il s’est impliqué de la sorte.”

“Des messages audio et WhatsApp ont été diffusés dans le cadre de cette gestion des dossiers. Il est important de les replacer dans leur contexte. Chacun de ces messages a une histoire qui décrit le problème auquel la structure était confrontée dans le cadre de ces mutations.”

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“Le parquet a décidé d’ouvrir une instruction judiciaire. C’est évidemment une bonne chose“, conclut Fabrice Cumps, “parce que ça permettra de définir en toute transparence si certains des comportements qui ont été décrits dans l’émission sont infractionnels ou pas, s’ils sont passibles de poursuites judiciaires ou pas. Il est évident que M. Mostefa se tient à la disposition pleine et entière de la justice et lui donnera accès à tous les documents à la fois, ceux qui ont été diffusés, mais aussi ceux qui en expliquent le contexte. Et quel que soit le caractère interpellant d’une émission, je rappelle à chacun le principe de la présomption d’innocence.”

Sans convaincre les autres partis, partenaires MR de majorité comme opposition, Fabrice Cumps a également précisé que le président du Foyer s’engage à organiser dès la semaine prochaine une réunion extraordinaire du conseil d’administration du Foyer anderlechtois, ouverte à tous les conseillers communaux. Son président s’y expliquera dossier par dossier.

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