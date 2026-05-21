Foyer anderlechtois: le MR demande une commission d’enquête sur l’ensemble des sociétés de logement social bruxelloises

Suite au reportage de la VRT sur l’attribution des logements sociaux à Anderlecht, le groupe MR au Parlement bruxellois demande la mise sous tutelle renforcée du Foyer anderlechtois mais aussi l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire “sur le fonctionnement et la gouvernance des sociétés de logement social bruxelloises”.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli

D’après le reportage de l’émission “Pano”, le président de la société de logements sociaux et l’échevin du Logement à Anderlecht, Lotfi Mostefa, exercerait une influence personnelle sur l’attribution des logements sociaux. Les journalistes ont eu accès à des centaines de messages, parfois vocaux, qui prouvent que Lotfi Mostefa influence l’attribution des logements sociaux. L’ancien président de la Société du logement de la région de Bruxelles-capitale (SLRB), Safouane Akremi, qui devait contrôler l’attribution des logements, aurait également été impliqué dans l’attribution des logements à Anderlecht.

► Lire aussi | “Un clientélisme inacceptable” : les partis politiques réagissent à l’affaire du Foyer anderlechtois

“Pendant que des milliers de familles bruxelloises attendent des années un logement, le parc social semble avoir été géré comme une chasse gardée politique. Ces faits, si ils sont avérés, sont d’une extrême gravité“, réagit ce jeudi après-midi le MR. Le parti libéral, qui exigeait déjà ce matin le retrait temporaire de Lofti Mostefa, demande la mise sous tutelle renforcée du Foyer anderlechtois, un audit complet des attributions de logements, des comptes sur le contrôle de la SLRB et l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur le fonctionnement et la gouvernance des sociétés de logement social bruxelloises.

“Lotfi Mostefa doit faire un pas de côté”

Plusieurs partis politiques ont dénoncé au cours de la journée la gestion du Foyer anderlechtois, au lendemain de la diffusion d’un reportage de la VRT mettant en lumière des pratiques douteuses sur l’obtention de logements sociaux.

La cheffe de groupe Ecolo au Parlement bruxellois, Zakia Khattabi, demande que toute la lumière soit faite sur la gestion du Foyer anderlechtois. “Quand un même nom revient dans des dossiers touchant à la gestion de politiques sociales essentielles, cela ne peut pas être balayé d’un revers de la main. Cela fait beaucoup pour un seul homme. Les citoyens ont droit à la vérité et à une totale transparence“, a souligné Zakia Khattabi. Ecolo demande une commission d’enquête au Parlement bruxellois.

Groen exige la transparence totale Ces révélations sont particulièrement graves, estime le député régional Emile Luhahi. “Au lieu de déterminer si une personne se voit attribuer un logement sur la base de critères objectifs, cette décision est apparemment prise à Anderlecht par un magouilleur qui se comporte comme un empereur tout-puissant“, affirme-t-il. Pour M. Luhahi, la situation à Anderlecht sape la confiance des citoyens dans les pouvoirs publics. Plus de 60.000 familles bruxelloises sont actuellement en attente d’un logement social, souvent dans des conditions précaires, rappelle-t-il. ► Interview | Marcela Gori, vice-présidente du Foyer anderlechtois, confirme “une ingérence politique” au sein du Foyer Même demande de commission pour la N-VA. Le député bruxellois Gilles Verstraeten, ex-conseiller communal à Anderlecht, estime que ce reportage confirme des éléments connus depuis longtemps. Il vise le PS et le président de la fédération bruxelloise, Ahmed Laaouej, qu’il accuse d’avoir mis en place un “système clientéliste”. Selon lui, l’affaire anderlechtoise s’apparente au scandale de la Carolorégienne qui a éclaté en 2005 et a ébranlé le Parti socialiste. Le président des Engagés Yvan Verougstraete demande la suspension des attributions de Lofti Mostefa. “Les soupçons qui pèsent sur le Foyer anderlechtois sont d’une extrême gravité. Les logements sociaux ne peuvent jamais devenir un instrument de clientélisme politique. Aucune complaisance avec ceux qui utiliseraient l’argent public pour favoriser des proches ou bâtir une clientèle électorale. La présomption d’innocence doit cependant évidemment être pleinement respectée et il appartiendra à l’enquête d’établir les faits. Mais, précisément pour garantir la sérénité des investigations et le bon fonctionnement des institutions, Les Engagés demandent, le temps de l’enquête, la suspension des attributions de Lotfi Mostefa“, a-t-il écrit sur X. La Team Fouad Ahidar appelle également à une suspension du président de la société immobilière de service public. “Dans ce contexte, et afin de préserver la confiance des citoyens et le bon déroulement des contrôles en cours, la TFA estime qu’une mise à l’écart temporaire du président du Foyer anderlechtois, pendant la durée nécessaire à l’enquête et aux clarifications requises, constituerait un acte de responsabilité institutionnelle”, peut-on lire dans un communiqué. “Cette position s’inscrit pleinement dans le respect de la présomption d’innocence”, ajoute-t-il. Chadi Cherfan, chef de groupe au conseil communal d’Anderlecht, souligne que TFA Anderlecht a interrogé par le passé Nawal Ben Hamou, alors secrétaire d’État au Logement, au sujet de diverses anomalies et dysfonctionnements signalés au sein de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capîtale (SLRB). L’affaire du Foyer anderlechtois ne doit pas faire oublier qu’il faut davantage de logements sociaux à Bruxelles, ainsi que la nécessité de services sociaux plus solides, souligne de son côté la cheffe de groupe PTB au Parlement bruxellois, Françoise De Smedt. “Tout ce qui a été évoqué dans le reportage est particulièrement grave“, estime Mme De Smedt. “L’enquête est en cours. Les logements sociaux ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins personnelles ou électorales“, a-t-elle souligné. La députée communiste insiste aussi sur la crise du logement dans la capitale. “Il y a une pénurie de logements sociaux à Bruxelles. Nous avons justement besoin de services plus performants pour construire des logements sociaux“, a-t-elle dit. Quatrième enquête ouverte Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire à la suite du reportage de la VRT dans l’émission “Pano” sur l’attribution des logements sociaux à Anderlecht. D’après le reportage, le président de la société de logements sociaux et l’échevin du Logement à Anderlecht, Lotfi Mostefa, exercerait une influence personnelle sur l’attribution des logements sociaux. Il s’agit déjà de la quatrième enquête impliquant le Foyer anderlechtois.

“Il y avait déjà trois enquêtes en cours, dont une instruction judiciaire“, explique la porte-parole du parquet, Laura Demullier. “A la suite du reportage de Pano, un quatrième dossier a été ouvert. L’Office Central pour la Répression de la Corruption (OCRC) mène l’enquête. Dans l’intérêt des enquêtes en cours, le parquet ne va pas fournir de commentaires supplémentaires.”