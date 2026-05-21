Double départ à Anderlecht : Thorgan Hazard et Yari Verschaeren quitteront le club en fin de saison

Yari Verschaeren et Thorgan Hazard quitteront le RSC Anderlecht en fin de saison.

Yari Verschaeren et Thorgan Hazard ne seront plus des joueurs d’Anderlecht à l’issue de la saison 2025-2026. Le club a annoncé le départ de ses deux joueurs par une publication sur Instagram, jeudi.

Pour Thorgan Hazard (33 ans), l’histoire anderlechtoise a commencé d’une toute autre manière. Arrivé à la fin du mercato estival de 2023 du Borussia Dortmund, l’expérimenté Diable Rouge (47 caps, 9 buts) avait pour mission de ramener Anderlecht au sommet.

Malgré des performances honorables (96 matchs, 21 buts, 21 assists) et un statut respecté, Hazard n’aura pas réalisé le rêve des supporters mauves. Il conclut ce chapitre de sa carrière sans trophée, après avoir notamment essuyé – tout comme Yari Verschaeren – une rupture du ligament croisé qui l’a écarté des terrains pendant plus de huit mois.

Cette saison, Thorgan Hazard a joué 44 rencontres avec le RSCA et s’est montré particulièrement prolifique: il a marqué 15 fois et donné 11 passes décisives.

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Pur produit du centre de formation anderlechtois qu’il a intégré en 2010, Yari Verschaeren (24 ans) a longtemps porté l’étiquette de pépite à Neerpede. Le milieu de terrain a grimpé les échelons jusqu’à intégrer le noyau A lors de la saison 2018-2019, à l’occasion de la 16e journée de championnat. Aligné ensuite en Europa League, il a finalement joué 22 matchs toutes compétitions confondues lors de cette saison de révélation.

Celle-ci lui a permis de conquérir sa première de ses 7 caps (1 but) chez les Diables Rouges dès le 9 septembre 2019, à tout juste 18 ans. Verschaeren s’est ensuite installé comme un élément important du noyau anderlechtois, où il a parfois même été capitaine, mais sa forme variable ainsi que certaines blessures l’ont empêché de devenir un ténor du club.

Il a toutefois cumulé, avant les deux derniers matchs de la saison, 260 matchs sous le maillot mauve et blanc, pour 33 buts et 33 assists. Le natif de Saint-Nicolas a joué 36 matchs cette saison, inscrit 2 buts et donné 3 passes décisives.

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Les deux joueurs ont encore deux opportunités de défendre les couleurs d’Anderelcht. Jeudi, d’abord, lors de la réception de Saint-Trond pour la 9e journée des Champions’ Play-offs pour la dernière à domicile. La saison se refermera dimanche sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise.

Anderlecht, actuellement 4e du classement avec 30 points, doit défendre sa place qualificative pour l’Europa League. Les Mauves ne comptent que 2 points d’avance sur Malines et La Gantoise dans la course à la qualification européenne. Le 5e jouera le barrage européen contre le vainqueur des Europe Play-offs, le 6e rentrera bredouille.

Belga – Photo : Belga Image