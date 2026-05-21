Les Halles Saint-Géry se réinventent en marché gourmand et culturel

Les Halles ont été construites en 1881. C’était la mode des marchés couverts à l’époque, à l’image de celui de Paris, et dès 1882 les premiers étals de boucher s’y installent avant d’être rejoints par des crémiers qui écoulaient beurre et oeufs, situe Lucile de Calan, directrice de l’ASBL Patrimoine & Culture qui assure la gestion des Halles.

Elle se félicite donc de ce retour aux sources qui permettra de faire dialoguer les traditions culinaires et les événements culturels. “Le patrimoine culturel immatériel bruxellois comme le chicon et la frite seront mis en valeur”, poursuit-elle.

A côté d’un primeur et d’une friterie, on retrouvera entre autres un boucher, un fromager, un poissonnier, un boulanger, une sandwicherie, une épicerie fine…

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“Un rare lieu où l’on peut entrer gratuitement à Bruxelles”

Mais la culture ne sera pas oubliée et dès ce week-end des 22, 23 et 24 mai, des concerts jazz se tiendront aux Halles dans le cadre du Week-end de Jazz bruxellois. Chaque année, l’ASBL organise trois à quatre grosses expositions et 150 événements. “C’est un rare lieu où l’on peut entrer gratuitement à Bruxelles et nous en ferons un lieu vivant”, ajoute Mme de Calan. Quelque 300.000 personnes passent chaque année par les Halles dont une petite moitié visite les expositions.

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Le montant de la reconversion n’a pas été dévoilé. C’est un investisseur privé qui a mis la main au portefeuille, mais la Région et la Ville soutiennent les Halles dans leur activité quotidienne. Le projet de marché a été monté assez rapidement, même si le recrutement des artisans n’a pas été une sinécure. Beaucoup d’acteurs installés en périphérie bruxelloise n’ont pas voulu se lancer dans l’aventure, avançant des difficultés de mobilité, des soucis de propreté et de sécurité…, relatent les auteurs du projet.

Un concept hybride

Le boulanger et le brasseur, eux, ont relevé le défi. Le premier, Berlo, est basé à Corbais dans le Brabant wallon et a été séduit par un concept hybride misant tant sur la vente à emporter que sur la dégustation sur place. Il promet de décliner la couque au beurre sous de multiples facettes. Couq est d’ailleurs l’appellation retenue pour son stand dans les Halles.

Quant au brasseur, c’est un spécialiste de l’horeca situé à 25 kilomètres de la capitale, Haacht, qui a été sollicité. A la gamme du groupe du Brabant flamand s’ajoutera la bière Saint–Géry, produite à Ittre par la brasserie Bobbi. Le fondateur de la brasserie, Cédric Gérard, dirige d’ailleurs le Café des Halles qui dispose de 150 places assises, outre 200 chaises en terrasse.

Belga – Photo : Belga Image