Les Halles Saint-Géry se réinventent : un marché couvert au cœur de Bruxelles d’ici 2026

Un vent de renouveau souffle sur les Halles Saint-Géry. Ce bâtiment emblématique du centre de Bruxelles, à l’architecture néo-Renaissance, s’apprête à entamer une nouvelle vie. Dès 2026, il accueillera un marché couvert composé de neuf établissements de restauration.

Selon les informations du média bruxellois Bruzz, le projet ambitionne de redonner vie à ce lieu historique en mêlant gastronomie, convivialité et valorisation du patrimoine bruxellois. Neuf stands de restauration y prendront place : boucheries, boulangeries, fromageries, sandwicheries ou encore traiteurs spécialisés. L’objectif ? Créer un véritable espace de rencontre entre producteurs et consommateurs, axé sur les produits locaux et les circuits courts.

Les porteurs du projet recherchent actuellement des candidats pour occuper les différents espaces. La volonté est claire : privilégier des artisans et restaurateurs bruxellois plutôt que de grandes enseignes, afin de se démarquer des concepts déjà bien connus dans la capitale, comme le Wolf ou le Fox.

“Le marché Saint-Géry doit mettre en valeur le patrimoine bruxellois”, a expliqué Thierry Wauters, directeur des Halles. Il ajoute : “Notre objectif principal est de redonner aux Halles leur fonction d’origine au rez-de-chaussée, telle qu’elle existait autrefois, et d’en faire à nouveau l’un des « ventres » de Bruxelles, au service des Bruxellois.”

Un projet pour redynamiser le centre-ville

Au-delà de la simple offre culinaire, le projet s’inscrit dans une démarche plus large de redynamisation du centre-ville. Les Halles Saint-Géry, situées au cœur du quartier historique, veulent redevenir un lieu de vie quotidien pour les Bruxellois.

Le marché proposera des plats et produits de qualité, mais accessibles. L’ambition n’est pas de créer un espace gastronomique élitiste, mais bien un lieu où habitants, travailleurs et touristes pourront se croiser, partager un repas ou simplement profiter de l’architecture du bâtiment, selon les porteurs du projet.

Cette initiative entend aussi répondre à un besoin concret : le manque de commerces de proximité dans le centre de Bruxelles. L’idée est que les habitants du quartier puissent y faire leurs courses du quotidien, acheter leur pain, leur fromage ou leur viande, tout en profitant d’un cadre convivial et patrimonial. Le marché sera pensé comme un lieu vivant, mêlant activités économiques, culturelles et touristiques.

Une mise en place au printemps 2026

Le projet est entièrement développé par l’asbl Patrimoine & Culture et devrait voir le jour d’ici mars 2026. Le permis d’urbanisme a déjà été délivré, ouvrant la voie aux travaux de réaménagement du bâtiment. À terme, le marché couvert pourrait également s’accompagner d’un marché extérieur hebdomadaire autour des Halles.

Pour le moment, peu de communications se font sur le projet. Thierry Wauters dit : “Notre intention est de renouer avec l’esprit originel des Halles, mais il est essentiel de pouvoir présenter au public un projet solide et abouti.”

Les Halles conserveront par ailleurs leur dimension culturelle. Le centre d’information et d’exposition dédié au patrimoine bruxellois, installé depuis plusieurs années, restera actif à l’étage et au sous-sol du bâtiment. Les expositions continueront d’être gratuites et accessibles après 18h, même sans consommer sur place.

Sur les activités culturelles, Thierry Wauters précise : “Il n’est bien sûr absolument pas question de perdre la vocation culturelle du lieu. Les expositions patrimoniales seront non seulement maintenues, mais même renforcées, notamment grâce à des heures d’ouverture plus larges de la mezzanine, tout en conservant l’ambiance festive et conviviale qui caractérise le bâtiment.”

Rémy Rucquoi