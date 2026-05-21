Métro 3 : Beliris justifie l’explosion des coûts du tronçon nord
Face aux critiques sur l’explosion des coûts du Métro 3, le directeur général de Beliris a défendu jeudi un projet particulièrement complexe devant le Parlement bruxellois.
Les devis très élevés – de l’ordre de 2 milliards d’euros – pour le tracé nord du Métro 3 s’expliquent en partie par la complexité du projet, les incertitudes liées au sous-sol, les règles imposées, les risques importants pour les entreprises ainsi que le contexte géopolitique et économique, a affirmé jeudi le directeur général de Beliris, Cédric Bossut.
Ce dernier était invité pour la troisième fois devant la commission spéciale du Parlement bruxellois consacrée au projet de la ligne 3 du métro. Cette fois-ci, il a été entendu au sujet du tracé nord, reliant la Gare du Nord à Bordet. Ce projet a été suspendu en raison des offres étonnamment élevées soumises par deux candidats et des problèmes apparus sous la gare du Nord.
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Les travaux du tunnel de raccordement du Métro 3 sous les voies de la gare ont été interrompus en avril 2023, une couche d’argile dans le sol entraînant un niveau de nappes phréatiques trop élevé qui ne pouvait être pompé assez rapidement. En raison des coûts supplémentaires que cela aurait engendré, le gouvernement bruxellois a refusé, en mars 2025, d’approuver la poursuite des travaux. Quant au gouvernement Dilliès, il assure, dans sa déclaration de politique générale, que le tracé nord serait entièrement suspendu.
Pour Cédric Bossut, ce coût s’explique notamment par la complexité du projet, l’incertitude quant au sous-sol, les règles imposées, les risques importants pour les entreprises et le contexte géopolitique et économique. Face aux députés, le directeur général a défendu les procédures choisies par Beliris.
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La commission spéciale organisera encore deux auditions sur le tracé nord. La semaine prochaine, la STIB viendra s’expliquer avant que les ministres compétents ne clôturent la série de 22 auditions le 4 juin prochain. La commission entamera ensuite la rédaction de son rapport et de ses recommandations.
Belga – Photo : Belga Image