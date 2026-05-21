Plus de 100 concerts gratuits : le Brussels Jazz Weekend fait vibrer le centre de Bruxelles

Du 22 au 24 mai, le Lotto Brussels Jazz Weekend transformera le centre de Bruxelles en immense scène à ciel ouvert.

Le Lotto Brussels Jazz Weekend revient au cœur de Bruxelles du 22 au 24 mai, proposant plus de 100 concerts gratuits dans le centre-ville. Pendant trois jours, des lieux emblématiques tels que la Grand-Place, la place Sainte-Catherine et la place de la Bourse accueilleront des concerts en plein air mettant à l’honneur le jazz, la soul, le blues, le funk et le hip-hop.

En soirée, l’ambiance festive se poursuivra dans 28 bars et salles répartis dans toute la ville. Les visiteurs pourront profiter de concerts dans des lieux allant des cafés locaux aux espaces artistiques.

L’un des temps forts de cette année est la deuxième édition de Brussels Jazz Vanguard, une plateforme soutenant les jeunes talents belges du jazz. Quinze artistes émergents se produiront devant le public et enregistreront des morceaux en direct pour un album vinyle qui sortira plus tard dans l’année.

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Parmi les nouveautés du programme, citons les “Busker Blues Sessions” à Saint-Géry, qui proposeront des concerts de blues tout au long du week-end. Les organisateurs précisent que le festival reste gratuit pour tous, grâce au soutien des visiteurs qui achètent des boissons dans les bars du festival. Tous les lieux sont accessibles à pied depuis la gare centrale de Bruxelles.

Le président du festival, Stéphane Thiery, a déclaré que l’événement montre que le jazz est “plus vivant que jamais” et a salué les groupes sélectionnés pour avoir contribué à faire de Bruxelles un centre incontournable de la scène jazz bruxelloise.

Belga – Photo : Belga Image