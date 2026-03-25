Le Brussels Jazz Weekend revient en mai: quels artistes se produiront sur les trois scènes?

Le Brussels Jazz Weekend organisera son édition 2026 du vendredi 22 au dimanche 24 mai prochains, annoncent ses organisateurs mercredi.

Le festival de jazz se tiendra à trois endroits différents de la capitale : à la Grand-Place, à la place de la Bourse et à la place Sainte-Catherine.

Pendant trois jours, le centre-ville bruxellois “mettra en exergue les talents belges, les tout nouveaux projets musicaux et les artistes confirmés de la scène contemporaine“.

Concrètement, plusieurs artistes se relaieront sur scène durant ce week-end musical. Sur la Grand-Place, le jazz contemporain sera mis à l’honneur. Des artistes comme Orson Claeys, Manou Gallo, Jeremy Dumont ou encore SLR5 s’y produiront.

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Du côté de la place de la Bourse, “le programme explorera librement et sans limites les frontières de la ‘jazzosphère’ sous le nom de ‘Jazz&Beyond’“. FOKKOP.ERA, un groupe de hip-hop bruxellois qui mêle de manière expérimentale le punk, le rap et le ‘spoken word’ influencé par le jazz, s’y produira notamment le samedi 23 mai.

Enfin, à quelques pas de là, les sonorités du “jazz de demain” envahiront la place Saint-Catherine. C’est à cet endroit que le “Brussels Jazz Vanguard” reprendra ses droits pour sa seconde édition.

Cette initiative permet à des groupes de jazz prometteurs de soumettre leur candidature pour espérer se produire lors du Brussels Jazz Weekend, après sélection par VI.BE et le Conservatoire royal de Bruxelles (ainsi que son homologue néerlandophone). Les artistes intéressés ont jusqu’au 28 avril pour postuler.

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Belga – Photo : Belga Image