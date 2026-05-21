À Bruxelles, les mères célibataires décrochent du marché du travail

À Bruxelles, la monoparentalité concerne un ménage sur neuf (11,6 %) et, plus précisément, un ménage avec enfants sur trois (33,7 %). Et sur ces 67.139 familles monoparentales bruxelloises, 57.721 sont dirigées par une mère seule, soit 86,0 %.

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Ces mères en solo restent en retrait sur le marché du travail: leur taux d’emploi s’élève à 53,6 %, soit sept points de pourcentage derrière celles en couple (60,5 %) et plus loin encore derrière celles sans enfants (77,3 %), relève l’étude, qui se focalise sur le groupe d’âge 25-49 ans.

Un chômage de longue durée particulièrement élevé

Le phénomène s’accentue avec le nombre d’enfants croissant: le taux d’emploi des mères seules chute à 29,1 % à partir de trois enfants, et plafonne à 42,5 % quand le benjamin a moins de trois ans.

Les femmes seules avec enfants sont plus souvent au chômage, avec un taux de 15,2 %. Et la moitié d’entre ces dernières (51,2 %) sont au chômage de longue durée, c’est-à-dire depuis plus de deux ans.

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Les mères seules inactives le sont le plus souvent malgré elles, à savoir pour des raisons de maladie ou d’incapacité de travail (51,5 %). Cette proportion tombe à 16 % pour les mères vivant en couple, qui choisissent plus souvent l’inactivité en vue d’assumer les responsabilités familiales (32,7 %). Celles-ci évoquent toutefois en majorité (51,3 %) d’autres raisons, non explicitées dans l’étude.

Les femmes sans enfants non occupées par un emploi invoquent quant à elles des soins à d’autres membres de leur famille (11,3 %), une incapacité de travail (39 %) ou d’autres raisons non détaillées (49,7 %).

Belga – Photo : Belga