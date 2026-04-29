919 Bruxellois contestent en justice la suppression de leurs allocations chômage

À Bruxelles, 919 demandeurs d’emploi ont déjà saisi la justice pour contester la fin de leurs allocations de chômage. L’information est relayée ce mercredi par De Standaard , sur base de chiffres du Collège des tribunaux.

La grande majorité des recours bruxellois ont été introduits devant le tribunal du travail francophone, qui comptabilise 879 dossiers, contre 40 du côté néerlandophone.

À l’échelle nationale, 4.794 recours ont déjà été enregistrés depuis l’entrée en vigueur de la mesure visant les chômeurs de longue durée. Cette hausse soudaine met sous pression les tribunaux du travail, habituellement confrontés à un volume bien inférieur de contentieux liés au chômage.

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Le nombre de dossiers pourrait encore grimper dans les prochaines semaines. Les personnes concernées disposent de trois mois après la notification de l’ONEM pour introduire un recours.

Depuis le 1er janvier, quelque 86.000 chômeurs de longue durée auraient déjà perdu leurs allocations en Belgique, selon ces mêmes chiffres.