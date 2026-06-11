Patrick Bruel notamment inculpé pour tentative de viol à Bruxelles

Le chanteur et comédien français Patrick Bruel a été mis en examen (inculpé) mercredi soir dans quatre affaires, qui se sont déroulées entre 2008 et 2019 en France et Belgique. Parmi elles, figure la plainte pour agression sexuelle de l’attachée de presse belge Karine Viseur à Bruxelles. Celle-ci a été requalifiée en tentative de viol, selon un communiqué du ministère français de la Justice.

Karine Viseur avait signalé avoir été victime d’agression sexuelle, en 2010, dans les locaux de la RTBF, dans le cadre de la promotion du film “Comme les cinq doigts de la main”. Elle avait expliqué à RTL avoir d’abord été coincée dans une loge de maquillage, puis forcée d’entrer dans des toilettes où l’artiste aurait tenté de l’embrasser de force et aurait commis des attouchements sous sa robe.

Le chanteur de 67 ans était présenté ce mercredi à quatre juges d’instruction. Il a été inculpé dans quatre affaires dont celle concernant Karine Viseur et placé sous le statut, plus favorable, de témoin assisté dans quatre autres dossiers. Les procédures d’une douzaine d’autres femmes dénonçant des faits similaires, mais antérieurs, ont été jointes à l’information judiciaire, questionnant la prescription dans cet épais dossier.

Le chanteur nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés.

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Placé en garde à vue depuis lundi, Patrick Bruel est ressorti libre sous contrôle judiciaire du tribunal de Nanterre (banlieue parisienne) mercredi soir. Le sexagénaire doit respecter plusieurs conditions. Patrick Bruel a notamment l’interdiction de rentrer en contact, et d’approcher les victimes ou les membres de leurs familles. Il ne peut également plus fréquenter de salon de massages. Le chanteur a aussi l’interdiction de quitter le territoire national. Il a d’ailleurs dû remettre son passeport aux autorités du greffe du tribunal. Enfin, il doit payer une caution de 500.000 euros.

Avec Belga