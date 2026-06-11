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Ridouane Chahid (PS) : “Il faut prévenir les casseurs d’arriver sur le territoire des manifestations”

Ridouane Chahid (PS), député fédéral, était l’invité de la matinale Bonjour Bruxelles ce matin. Si les violences qui ont émaillé les récentes manifestations à Bruxelles sont unanimement dénoncées, comment les empêcher concrètement ? C’est la question à laquelle il a tenté de répondre.

La semaine dernière, élèves et enseignants se sont rassemblés à Bruxelles pour protester contre le décret-programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plusieurs jours de manifestations qui ont donné lieu à de graves débordements : incendies de barrières et de vélos, heurts entre police et manifestants, recours au gaz lacrymogène et aux autopompes. Au total, 23 personnes, dont 17 mineurs âgés de 14 à 17 ans, ont été mises à disposition du parquet.

► Lire aussi | 23 personnes, dont 17 mineurs, mises à disposition du parquet après les manifestations de la semaine dernière

Pour Ridouane Chahid, député fédéral du PS, la priorité est désormais de tirer les leçons de ces événements. “C’est un travail qui va devoir être mené aujourd’hui, et une évaluation va devoir être faite pour savoir comment on peut, à l’avenir, faire un travail préventif qui fait qu’on peut essayer de prévenir les casseurs et faire en sorte qu’ils n’arrivent pas sur le territoire de la manifestation“, a-t-il déclaré.

Le député fédéral plaide pour une meilleure coordination des forces en présence : “En mêlant les services de prévention et les autres zones de police, c’est un travail qui peut être mené.” Il se dit par ailleurs confiant dans la réponse de la Ville de Bruxelles : “Je suis sûr que Philippe Close est en train de mener ce travail d’évaluation pour que ça n’arrive plus à l’avenir.

Interview de Ridouane Chahid au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles

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