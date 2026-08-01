Camping Congé: un camping éphémère à Bruxelles

Un coin de paradis caché au sein de la Ferme Urbaine de Neder-Over-Heembeek : le Camping Congé a ouvert ses portes pour deux semaines, une première à Bruxelles.

Tente classique, tipi communautaire ou belle étoile, trois options pour passer la nuit au vert sans quitter la capitale.

Le projet a une vocation sociale : trois tarifs coexistent, un tarif de soutien, un prix coûtant, et un tarif social pour permettre aux moins fortunés de profiter eux aussi d’un sentiment de vacances cet été.

Il reste encore une semaine pour en profiter. Si vous ratez cette édition, le camping devrait revenir l’été prochain.

■ Reportage de Simon Breem, Néo Fasquel et Stéphanie Mira.