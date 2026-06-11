Brussels Airport a accueilli +3,2% de passagers en mai

Près de 2,3 millions de passagers ont voyagé via Brussels Airport au mois de mai, soit une hausse de 3,2% par rapport à mai 2025, a annoncé jeudi le gestionnaire de l’aéroport.

Cette progression intervient malgré la journée de manifestation nationale du 12 mai (25.000 passagers n’ont pas pu prendre leur avion comme prévu) et en dépit du conflit au Moyen-Orient qui a entraîné une suspension des vols vers Tel Aviv et Doha et une réduction des vols vers Dubaï et Abu Dhabi. A l’inverse, la fréquentation a été soutenue par plusieurs week-ends prolongés ainsi que par le retour de vacances dans l’enseignement francophone.

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Brussels Airport rapporte également une nette augmentation, de 12%, du volume total de fret via l’aéroport en mai, à 75.847 tonnes. “Cette augmentation à deux chiffres s’explique notamment par la progression du fret aérien (+12,3 %), portée en particulier par le boom du segment full cargo (+53,3%), liée à l’augmentation des volumes de marchandises avec l’Asie et l’Amérique du Sud“, constate Brussels Airport.