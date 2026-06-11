Airbnb retire près 3.000 logements de son offre à Bruxelles

La plateforme Airbnb retire à elle seule quelque 3.000 logements entiers du marché résidentiel classique à Bruxelles et près de 2.000 logements au total à Anvers et Gand, selon une analyse réalisée par le département de recherche économique d’ING Belgique.

“Cela correspond à environ 0,8% de l’offre locative qui n’est aujourd’hui pas disponible pour une occupation permanente parce qu’elle est utilisée pour de la location de courte durée. Et cette part est probablement plus élevée si l’on inclut d’autres plateformes telles que Booking.com et Expedia“, souligne Alissa Lefebre, économiste chez ING et auteure de l’étude. “Cela montre que la location de courte durée contribue à la tension qui existe sur le marché du logement, sans toutefois constituer la principale explication du manque de logements abordables en Belgique”.

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Dans le détail, ce sont 2.724 logements qui seraient ainsi soustraits à l’offre immobilière classique à Bruxelles, selon ING. À Anvers, il s’agit de 1.304 logements et de 620 logements à Gand soit un total de 4.648 logements pour ces trois villes.

Au cours des dernières années, les plateformes de réservation en ligne ont rapidement gagné en importance, tant auprès des voyageurs que des propriétaires, rappelle ING. En 2024, 1,23 million de séjours ont été réservés en Belgique via ces plateformes, représentant 12,28 millions de nuitées. En 2025, le seuil des 10 millions de nuitées a déjà été dépassé au cours des trois premiers trimestres.

Toutefois, estime ING Belgique, se focaliser sur Airbnb et d’autres plateformes de ce type revient à “passer à côté du problème”. Le cœur du problème réside plutôt dans un manque de logements adaptés, insuffisamment aligné sur l’évolution démographique, estime-t-on.

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Cette pénurie est en outre renforcée par la hausse des coûts de construction, une baisse de la production et des réglementations supplémentaires, selon ING pour qui “le principal défi consiste dès lors à augmenter la quantité de logements, notamment par un meilleur alignement sur la demande croissante de logements de plus petite taille et par un climat d’investissement stable soutenant les nouveaux projets de construction et de rénovation.“