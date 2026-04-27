Ixelles veut remettre des logements Airbnb sur le marché locatif

La commune d’Ixelles va envoyer, dans le courant de la semaine, une vingtaine de mises en demeure aux principales sociétés de conciergerie actives sur son territoire, dans le cadre de son plan de régulation des locations touristiques de courte durée, a-t-elle annoncé lundi.

Ces courriers recommandés visent à faire cesser immédiatement l’exploitation illégale de logements en hébergement touristique et à obtenir le retrait des annonces en ligne concernées. Selon la commune, environ 1.400 logements seraient mis en location à l’année via des plateformes de type Airbnb à Ixelles. Plus largement à Bruxelles, neuf logements sur dix proposés sur ces plateformes le seraient en dehors du cadre légal.

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“Ce sont autant de logements en moins pour les familles ixelloises. Ce phénomène est devenu, dans certains cas, un véritable outil spéculatif“, souligne le bourgmestre Romain De Reusme (PS). L’échevine de l’Urbanisme, Julie de Groote (Les Engagés), rappelle de son côté qu’Ixelles est une commune centrale et attractive, mais que cette attractivité “ne peut pas se faire au détriment de l’accessibilité au logement pour les Ixellois ni de leur qualité de vie“.

La commune indique ne pas viser les locations occasionnelles, mais les exploitations intensives de logements qui devraient rester affectés à l’habitation. La méthode se veut progressive: identification des infractions, mise en demeure, suivi de la mise en conformité, puis sanctions en cas de non-respect.Ce plan s’appuie sur plusieurs leviers, dont des contrôles urbanistiques, des actions en justice, la taxation des logements inoccupés et une collaboration avec les autorités régionales. Il mobilise les services urbanisme, logement, affaires juridiques et taxation, en lien avec la police.

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À Bruxelles, les locations touristiques de logements entiers nécessitent notamment un changement d’affectation urbanistique et un enregistrement auprès des autorités régionales. La commune appelle à une clarification et à un renforcement du cadre légal régional.