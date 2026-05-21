Logement social à Bruxelles : une aide de 13,6 millions d’euros pour les familles et personnes handicapées

Cette enveloppe permettra de rembourser les réductions de loyer accordées en 2025 aux locataires des Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et des sociétés immobilières publiques.

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi une subvention complémentaire de 13,6 millions d’euros au bénéfice de la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB).

Cet argent permettra le remboursement aux Sociétés Immobilières de Service Public (SISP) des réductions octroyées aux locataires avec enfants à charge et membres du ménage avec un handicap en 2025.

► Lire aussi | Foyer anderlechtois: le MR demande une commission d’enquête sur l’ensemble des sociétés de logement social bruxelloises

Ces SISP sont tenues d’allouer à leurs locataires des diminutions du loyer de base, qui sont variables selon le nombre d’enfants à charge et de personnes en situation de handicap au sein du ménage. Pour ce faire, le code bruxellois du Logement prévoit que la SLRB mette à disposition des SISP les moyens financiers nécessaires pour le remboursement des réductions.

Or, vu les l’insuffisance des crédits disponibles en 2025 en période d’affaires courantes, la SLRB est redevable d’un solde de 13,6 millions d’euros vis-à-vis des SISP. Il ne s’agit pas d’une dépense nouvelle mais bien d’un report de charge de 2025, précise jeudi la secrétaire d’Etat en charge du Logement, Karine Lalieux (PS).

“Grâce à la subvention complémentaire approuvée par le gouvernement, les SISP sont garanties de pouvoir mener leur mission à bien et sans interruption faute de moyens. Le gouvernement y tenait car pour les ménages concernés, fragilisés économiquement, ces diminutions de loyer ont un impact bénéfique réel sur leur budget“, fait-elle valoir dans un communiqué jeudi.

Belga – Photo : Belga Image