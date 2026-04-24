Gouvernement bruxellois: plusieurs acteurs du logement retrouvent de la marge financière

Le gouvernement bruxellois a débloqué jeudi plusieurs subventions à divers acteurs du logement, mis sous pression budgétaire durant la période d’affaires courantes, a annoncé vendredi la secrétaire d’Etat au Logement Karine Lalieux (PS).

Quelque 32,1 millions d’euros ont ainsi été accordés pour 2026 aux Agences Immobilières Sociales (AIS), dont l’objectif est de socialiser une partie du parc locatif privé bruxellois au bénéfice de personnes à revenus modestes. Un total de 8.109 logements seront subventionnés en 2026, contre 7.978 logements en 2025.

Une subvention de près de 2,9 millions d’euros pour le premier semestre 2026 a été accordée à l’asbl Homegrade. Ce centre de conseil et d’aménagement sur le logement privé accompagne propriétaires et locataires bruxellois qui désirent améliorer la qualité de vie dans leur logement, pour toutes les démarches liées à la rénovation. Entre 2022 et 2024, Homegrade a effectué en moyenne plus de 5.500 accompagnements par an et enregistré un peu plus de 17.000 demandes annuelles.

Par ailleurs, Mme Lalieux a annoncé l’octroi d’une subvention d’un million d’euros pour le premier trimestre 2026 à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour le financement de l’asbl “Service d’Accompagnement Social aux Locataires Sociaux” (SASLS). Ce service a pour mission d’assurer un accompagnement social individuel des locataires des Sociétés Immobilières de Service Public (SISP) auprès desquelles elle détache 60 travailleurs sociaux.

Les 51 Associations d’Insertion par le Logement (AIPL) se sont vu octroyer 1,6 million d’euros pour le premier trimestre 2026. Les missions de ces AIPL visent à favoriser l’insertion, via le logement, de personnes ou familles en situation de précarité sociale.

Enfin, une subvention de 110.500 euros pour le premier trimestre 2026 a été débloquée au profit de l’asbl “Community Land Trust Bruxelles” (CLTB). Depuis 2012, le CLTB construit des logements abordables vendus à des habitants dans de conditions d’accès à un logement social, grâce à un système selon lequel les acquéreurs achètent le logement mais pas le terrain qui reste propriété du CLTB. Actuellement, plus de 500 personnes habitent un logement du CLTB à Bruxelles.

Belga