Parking à Bruxelles: Testachats dénonce des tarifs “insuffisamment clairs” sur les applications de stationnement

Alors que les parcmètres se font de plus en plus discrets dans l’espace public, les applications de stationnement sont devenues incontournables pour de nombreux automobilistes. Mais leurs tarifs restent souvent peu transparents, ressort-il mercredi d’une étude de Testachats. L’organisation de consommateurs appelle les prestataires à mieux informer les utilisateurs et plaide pour davantage de concurrence sur ce marché.

Ces applications permettent de démarrer et d’arrêter une session de stationnement en quelques clics, de configurer des rappels ou encore de payer automatiquement. Mais cette facilité a un coût.

En plus du tarif de stationnement, des frais de transaction sont généralement facturés. Ils s’élèvent par exemple à 0,29 euro par session chez Seety, 0,35 euro chez Yellowbrick et 0,45 euro chez 4411 lorsqu’une session est lancée via l’application ou le site web. Chez EasyPark, ces frais représentent 15% du coût du stationnement, avec un minimum de 0,29 euro par session.

Testachats constate surtout que les tarifs de stationnement eux-mêmes sont parfois difficiles à trouver ou “insuffisamment clairs”. Sur 4411, par exemple, l’utilisateur doit ouvrir un menu séparé pour les consulter. Ils y sont présentés comme une simple indication du tarif réel. Sur Yellowbrick, seul le coût maximal potentiel est mentionné.

L’organisation rappelle pourtant que la législation belge impose aux entreprises de fournir une information claire sur les prix. Lorsque le montant total ne peut pas être déterminé à l’avance (parce que la durée de stationnement est inconnue), la méthode de calcul doit être expliquée de manière transparente.

Plusieurs plaintes reçues par Testachats montrent aussi que certains tarifs temporaires, notamment liés à des événements, ne sont pas toujours repris dans les applications. Les utilisateurs peuvent dès lors être confrontés à des montants plus élevés que prévu.

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Testachats attire également l’attention sur le coût des notifications par SMS. Avec 4411, le service est annoncé à 0,15 euro par SMS, mais une session complète nécessite généralement quatre messages: un pour démarrer la session, un message de confirmation, un pour l’arrêter et un dernier message de confirmation. Le coût réel peut donc atteindre 0,60 euro par session. Les nouveaux utilisateurs reçoivent en outre un SMS de bienvenue, lui aussi facturé 0,15 euro.

Les messages de confirmation peuvent être désactivés, mais Testachats souligne que cette option augmente le risque de ne pas être averti en cas de problème lors du démarrage ou de l’arrêt du stationnement. L’organisation recommande dès lors de privilégier les notifications push gratuites via l’application plutôt que les rappels par SMS, également proposés chez EasyPark et Yellowbrick.

Testachats pointe enfin un manque de concurrence. L’application 4411 reste de loin la plus populaire en Belgique, alors qu’elle est la plus chère du comparatif pour les courtes durées de stationnement. L’organisation regrette que des alternatives comme Seety et Yellowbrick n’offrent pas encore une couverture géographique comparable.

“Nous espérons que de nouvelles applications continueront à apparaître sur le marché“, déclare Julie Frère, porte-parole de Testachats. “Plus la concurrence est forte, plus les consommateurs en bénéficient, notamment grâce à des prix plus compétitifs. Cela permettrait également de ne plus avoir à télécharger quatre applications différentes pour pouvoir se garer partout. Et n’oublions pas que les parcmètres classiques restent finalement l’option la moins chère, avec les tarifs de stationnement les plus transparents. Il ne faut donc surtout pas qu’ils disparaissent.”

Belga – Photo : BX1