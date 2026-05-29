Ixelles : un nouveau règlement de stationnement entrera en vigueur le 1er juin

Les adaptations du règlement de stationnement ixellois décidées fin 2025 sous l’impulsion de l’Echevine de la Mobilité et du Stationnement Valérie Libert en collaboration avec parking.brussels entreront officiellement en vigueur dès le 1er juin.

Au cœur de ces évolutions : un ajustement des plages horaires de stationnement payant en zones rouges. Dans ces dernières, (2 heures autorisées au maximum), le stationnement sera désormais payant jusqu’à 19 heures, contre 21 heures précédemment. Cette adaptation concerne :

le rond-point du cimetière d’Ixelles et les segments adjacents de l’avenue de l’Université, de la chaussée de Boondael et de l’avenue de la Couronne

la rue du Bailli dans sa partie ixelloise ainsi que le parvis de la Trinité et la rue du Tabellion (section longeant l’église)

dans le haut d’Ixelles, une partie de la chaussée de Wavre et la rue de la Paix

Dans les zones vertes (pas de limite de temps) et bleues (2 heures gratuites au maximum, moyennant l’utilisation du disque de stationnement), le stationnement restera contrôlé jusqu’à 18 heures. Les dispositions applicables en zone grise (4 heures 30 maximum) restent, quant à elles, inchangées, avec un régime payant maintenu jusqu’à 21 heures.

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La Commune d’Ixelles a également décidé d’ajuster les conditions d’octroi des cartes de stationnement destinées aux entreprises et aux commerçants. Le nombre de cartes pouvant être délivrées par établissement a ainsi été augmenté de une à quatre, au tarif annuel de 500 euros pour la première et 750 euros pour les suivantes.

La Commune pérennisera la suspension du contrôle du stationnement sur son territoire les après-midis des 24 et 31 décembre, afin de permettre à chacun de faire ses courses sans se soucier du prix du stationnement, tout en soutenant le commerce local et en stimulant l’activité des commerces de proximité durant les fêtes de fin d’année. L’extension des horodateurs étant techniquement impossible pour de brèves périodes, les paiements effectués par des usagers ne seront toutefois pas remboursés.