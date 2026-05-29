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Effondrement de voirie à Evere: une portion de la chaussée de Louvain fermée à la circulation

La chaussée de Louvain restera en partie fermée plusieurs jours à Evere, le temps de sécuriser la zone et d’intervenir sur les égouts.

Un nouvel effondrement de voirie sur la chaussée de Louvain cause d’importants embarras de circulation depuis ce jeudi. “La chaussée de Louvain est actuellement fermée à la circulation automobile entre l’avenue de l’Optimisme et la rue de Genève pour plusieurs jours“, communique le bourgmestre d’Evere, Alessandro Zappala.

Une intervention urgente au niveau des égouts par Vivaqua est nécessaire.

Ce jeudi, la police ainsi que les équipes de Vivaqua ont été dépêchées sur place pour “sécuriser la zone et permettre une intervention dans les meilleurs délais“, précise le bourgmestre.

Des panneaux de déviation ont été mis en place. La durée précise de la fermeture n’est pas encore connue.

Source : Facebook – Alessandro Zappala

La rédaction – Photo : Facebook – Alessandro Zappala

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