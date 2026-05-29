Taux d’emploi : Bruxelles reste derrière la Flandre et la Wallonie

Une étude d’Acerta dresse un nouvel état des lieux du marché du travail à Bruxelles et met en lumière plusieurs évolutions contrastées.

Une légère baisse du taux d’emploi a été constatée en région bruxelloise au cours de l’année écoulée : 63,9 % des personnes en âge de travailler ont un emploi, selon une étude d’Acerta. Il s’agit d’une diminution de 0.3% par rapport à 2024. L’organisation précise toutefois que le taux d’emploi dans la région a augmenté de 4.2% en cinq ans et de 8.9% en 10 ans.

Selon l’analyse d’Acerta, le taux d’emploi est de 67.9% en région wallonne, de 77.3% en région flamande et de 77,8%. La province où le taux d’emploi est le plus haut est la Flandre occidentale avec 79.2% et celle où le taux est le plus bas est la province du Hainaut (qui enregistre la meilleure progression du pays par rapport à 2024 avec +1.6% et +12.6% par rapport à 2015).

Le taux d’emploi des personnes de plus de 55 ans augmente

Acerta s’est concentrée sur le taux d’emploi des personnes de plus de 55 ans : le taux augmente de 5.7% en un an pour atteindre 57.7% en 2025. Seule la province d’Anvers a connu une plus forte augmentation de l’emploi des travailleurs plus âgés l’année dernière (+6,6 %). Le taux d’emploi de cette tranche d’âge est de 54.7% en Wallonie et de 65.6% en Flandre.

Le taux d’emploi évolue visiblement différemment entre les hommes et les femmes, à Bruxelles: chez les hommes, le taux a diminué de 2,3 % en 2025 par rapport à 2024, alors qu’il a augmenté de 2.3% chez les femmes. L’écart d’emploi diminue pour atteindre 10,1 points de pourcentage (-22,3 % par rapport à 2024). ​

► Lire aussi | L’extension des flexi-jobs à tous les secteurs validée en première lecture en commission



L’analyse met également en évidence le fait que le taux d’emploi des personnes peu qualifiées est en diminution de 2.7% pour atteindre 39,7%. Ce taux n’a augmenté que de 1.3% en cinq ans. Dans cette catégorie, Bruxelles est donc à la traîne par rapport au reste du pays (la moyenne belge est de 46.7%). Inversement, 79.6% des Bruxellois hautement qualifiés avaient un emploi en 2025 (-06% par rapport à 2024).

Dernière conclusion de l’étude d’Acerta : le taux de chômage augmente fortement dans la Région de Bruxelles-Capitale et est le plus élevé, toutes régions confondues. Il était de 12.4% en 2025, soit une augmentation de 5.1% par rapport à 2024. La Région wallonne enregistre un taux de chômage de 7,4 % (+ 4,2 % par rapport à 2024). La Région flamande enregistre un taux de chômage de 3,8 % (+15,2 % par rapport à 2024). ​

► Lire aussi | À Bruxelles, les mères célibataires décrochent du marché du travail

BX1