Des travaux impactant le réseau Stib entraîneront quelques perturbations cet été

Dès le samedi 6 juin prochain, le tram 82 sera prolongé jusqu’au Dieweg (Uccle) via la rue de Stalle et le square Marlow, tandis que plusieurs chantiers estivaux entraîneront des adaptations de lignes de tram et de bus sur le réseau des transports en commun bruxellois, annonce vendredi la Stib dans un communiqué.

Uccle bénéficiera ainsi d’une nouvelle liaison directe avec la Gare du Midi. La rénovation complète de la chaussée de Neerstalle arrive à son terme. Le tram 82 pourra dès lors de nouveau desservir les arrêts Merlo et Carrefour Stalle. La rue de Stalle retrouvera une liaison directe avec la Gare du Midi. À noter qu’étant donné que les travaux se poursuivront dans la rue de l’Étoile, la desserte de Drogenbos restera assurée par le bus 74.

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Un chantier qui s’est récemment achevé avec succès est le réaménagement d’une partie de la rue du Bailli, avec de nouvelles infrastructures pour le bus 54 et le tram 81. En direction de Trône, le 54 retrouve son itinéraire habituel. En direction de Forest, le bus reste dévié par Janson en raison du terminus provisoire du 81 installé à Trinité. La ligne reste en effet remplacée par le bus 96 entre la rue Bailli et la Gare du Midi, en raison des chantiers dans la rue Moris et à la Barrière de St-Gilles.

Sur l’avenue Louise, une partie des rails de tram sera renouvelée cet été. Les travaux se dérouleront du 1er juin à fin août. Par conséquent, les lignes 8 et 93 seront interrompues entre Bailli et Legrand. Tous les arrêts resteront desservis par le 96, précise la société de transports en commun.

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Enfin, en raison de travaux réalisés par Vivaqua sur la chaussée de Haecht, le tram 92 ne circulera pas entre son terminus gare de Schaerbeek et l’arrêt Sainte-Marie à partir du 8 juin et ce, jusqu’à la fin des vacances scolaires. Le tram continuera de circuler entre le terminus Fort-Jaco et Sainte-Marie. Durant l’interruption, le 92 sera remplacé localement par un bus navette, qui ira de la gare de Schaerbeek jusqu’à la station Parc.

Belga